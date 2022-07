Spotify rachète Heardle, le Wordle musical

Spotify vient de racheter Heardle, un jeu de découverte musicale. Celui-ci intégrera la plateforme de streaming musical pour satisfaire les joueurs intéressés par une expérience ludique dans l’application.

Pour créer Heardle, les équipes se sont inspirées de Wordle, le célèbre jeu racheté par le New York Times. Si Wordle consiste à trouver un mot, les joueurs de Heardle doivent deviner un titre musical à partir de l’introduction d’une chanson.

Heardle attire déjà des millions de personnes dans le monde. C’est la raison pour laquelle Spotify a eu l’idée de racheter ce jeu.

La plateforme de streaming intégrera Heardle à son application pour permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux artistes.

Après avoir deviné le titre, l’utilisateur de Heardle sera redirigé vers Spotify pour écouter la chanson complète. Dans les prochains mois, le jeu serait intégré directement dans la plateforme de streaming.

Les fans de Heardle sont déçus par le rachat et ont exprimé leur mécontentement sur Twitter. Certains joueurs n’ont plus pu y accéder, ont perdu leurs statistiques, trouvé des bugs, reçu des messages d’erreur, etc.

Spotify a promis aux fans que le jeu resterait gratuit. À noter qu’il est disponible dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis.