WWDC 22 : que retenir de cette édition 2022 ?

Il y a quelques jours, Apple a organisé la WWDC 2022. Lors de cet événement, la firme américaine a fait des annonces logicielles et matérielles. Il est l’heure de faire le point.

La firme de Tim Cook a présenté iOS 16, la future version majeure de l’OS de l’iPhone, qui embarque de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour sera disponible en automne.

Lors de la conférence, Apple est rapidement passée sur les deux nouveautés d’Apple Pay, notamment « Tap to Pay » et « Pay Later ». La première permet à l’utilisateur de transformer son iPhone en terminal de paiement. La seconde lui permet de faire un paiement en plusieurs fois, sans frais.

Au sujet de CarPlay, la Pomme a présenté quelques changements qui vont transformer le système. L’entreprise américaine s’intéresse de plus en plus au domaine des logiciels pour voitures, semble-t-il.

La firme de Tim Cook a également présenté la nouvelle version 16 d’iPadOS. De nombreuses fonctionnalités ont été présentées, dont « Stage Manager », une fonctionnalité qui permet de ranger plus facilement les fenêtres d’applications.

Lors de la WWDC 2022, la Pomme a aussi présenté Apple Silicon M2, la deuxième génération de ses puces. Celle-ci équipera les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces.