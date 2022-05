Meta (Facebook) enregistre 10 milliards de dollars de pertes

Fin 2021, Meta (ex-Facebook) a annoncé le lancement du projet « metaverse ». Le groupe a alloué des sommes colossales pour son développement. C’est pourquoi il enregistre pour le moment des pertes estimées à 10 milliards de dollars.

Depuis quelques mois, les actionnaires de la firme américaine ne sont pas sereins. Le groupe perd de l’argent et enregistre une baisse du nombre de ses utilisateurs. Toutefois, Zuckerberg tient à les rassurer en misant sur le métavers. Le monde virtuel sera rémunérateur, assure-t-il.

Toutefois, l’action en Bourse du groupe Meta a été quasiment divisée par deux depuis le début de l’année en cours. Pour atténuer les pertes, le géant américain mise sur les formats les plus utilisés par les internautes, notamment les Reels et les services de vidéos courtes. Concrètement, Meta essaie d’affronter TikTok qui devient de plus en plus concurrentiel.

Pour ne pas décevoir ses actionnaires, le groupe prépare aussi tout un écosystème pour accompagner le lancement du métavers. Les équipes de Mark Zuckerberg multiplient leurs efforts pour développer des casques et des lunettes AR/VR, sans oublier l’application Horizon Worlds.

« Nous voulons que le matériel soit aussi abordable que possible pour tout le monde et nous assurer que l’économie numérique se développe », a expliqué Zuckerberg à ses actionnaires.