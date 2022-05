WhatsApp va abandonner le support d’iOS 10 & iOS 11

Dès le 24 octobre prochain, WhatsApp ne supportera plus les iPhone équipés de la version 10 et 11 d’iOS. Les personnes ayant un iPhone 5 ou 5C ne pourront ainsi plus utiliser le célèbre service de messagerie instantanée.

Certes, l’annonce a été faite de façon discrète, mais WhatsApp a choisi de sortir de son silence pour mettre fin aux rumeurs qui circulent sur la toile.

Pour rappel, la messagerie électronique a déjà abandonné le support d’iOS 9 en 2021. Pour sécuriser davantage ses utilisateurs, WhatsApp continue son ménage. À partir du 24 octobre 2022, iOS 10 et iOS 11 ne seront plus supportés par le service. Pour continuer à en profiter, l’utilisateur doit mettre à jour son iPhone.

Notons que WhatsApp indique clairement sur la page « Help Center » de son app que seuls les appareils équipés d’iOS 12 et versions ultérieures sont pris en charge.

Malheureusement, les iPhone 5et 5C ne sont pas en capacité de télécharger les nouvelles versions d’iOS. En d’autres termes, les personnes ayant l’un de ces deux smartphones ne pourront plus utiliser WhatsApp à partir du 24 octobre prochain. Les iPhone 5S, 6 et 6S y ont droit, au moins pour le moment.

Sans aucun doute, WhatsApp pourrait abandonner le support d’iOS 12 dès l’année prochaine. Pour l’instant, l’information n’est qu’à l’état de rumeur.