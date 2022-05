Google dévoile sa Pixel Watch

Google dévoile enfin sa première montre connectée : Pixel Watch. La smartwatch sera disponible à partir de cet automne, au même moment que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

La montre connectée fonctionnera sous Wear OS, un système d’exploitation conçu par les équipes de la firme de Mountain View.

Avec son design rond et épuré, de grosses bordures d’écran, un cadran arrondi et un bouton situé en haut à droite, le design de la Pixel Watch ne laisse personne indifférent. Côté matériaux, elle est faite en acier inoxydable. Le bracelet est conçu en silicone.

Par ailleurs, la première montre connectée de Google embarque plusieurs fonctionnalités, notamment les outils de santé Fitbit. Pour rappel, le géant américain a déboursé la somme de 2,1 milliards de dollars pour acquérir Fitbit en janvier 2021, et ce, pour intégrer certaines options intéressantes à sa smartwatch. On peut citer notamment le suivi des activités sportives, la fréquence cardiaque et le sommeil.

Pour utiliser les fonctionnalités Fitbit, il sera indispensable d’avoir un téléphone sous Android 8.0 ou une version antérieure. Il ne sera pas possible de coupler l’iPhone à la montre de Google.

La Pixel Watch contiendra certaines applications utiles, notamment Google Wallet, Google Assistant, Google Maps et Google Home. Pour le moment, la firme américaine n’a pas dévoilé de date de sortie officielle.