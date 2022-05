Q1 2022 : Apple, 1er vendeur d’ordinateurs au monde

Apple commence le mois de mai avec une très bonne nouvelle. Au premier trimestre 2022, la firme de Cupertino est leader dans la vente d’ordinateurs et de tablettes à travers le monde, à en croire les résultats d’une étude faite pas Canalys.

Quand on analyse les détails du rapport, on comprend que c’est bien les tablettes qui ont boosté les ventes de la Pomme et permis à la firme de dépasser ses concurrents. Notons que le géant américain aurait pu vendre plus d’iPad. La pénurie de semi-conducteurs a freiné l’activité de la compagnie.

Canalys indique que la Pomme a vendu 22,3 millions d’unités au cours des trois premiers mois de l’année en cours, soit une augmentation de 1,1% par rapport à la même période de l’an dernier. Lenovo en a vendu 21,1 millions, suivi par HP, avec 15,9 millions. Les ventes des deux dernières firmes ont connu une baisse significative, avec respectivement -12 et -18%.

Pour comprendre ces chiffres, il est indispensable d’analyser les ventes de la Pomme hors tablettes. Au quatrième trimestre 2018, la firme occupait la quatrième position derrière Lenovo, HP et Dell. Les iPad sont donc incontestablement les appareils qui ont boosté les ventes d’Apple en 2022.

Notons que l’étude réalisée par Canalys a pris en compte les ventes d’ordinateurs portables et de bureau, en plus des tablettes.