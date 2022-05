Le réseau social LinkedIn met à jour son algorithme

Pour améliorer le fil d’actualité de ses utilisateurs, LinkedIn s’est basé sur leurs feedbacks pour mettre à jour son algorithme.

Le réseau social a mis en place les changements nécessaires pour rendre moins visibles les publications incitant la communauté à s’engager dans le seul but de booster le reach. « Nous ne ferons pas la promotion de ce type de contenu et nous encourageons tous les membres de la communauté à se concentrer sur la diffusion de contenu fiable, crédible et authentique », indique la plateforme.

Les sondages de personnes que l’utilisateur ne connaît pas seront également moins visibles sur son fil d’actualité. LinkedIn précise que « cela signifie moins de sondages provenant de personnes que vous ne connaissez pas et plus de sondages provenant de personnes de votre réseau avec lesquelles vous êtes plus susceptible de vous engager ».

LinkedIn mettra en avant certains contenus sur le fil d’actualité de ses utilisateurs, notamment les nouveautés les plus importantes de son réseau, ainsi que les news et insights de leaders d’opinion, experts ou créateurs selon leurs domaines d’activité et leurs centres d’intérêt.

LinkedIn lancera aussi certains changements pour vous permettre de contrôler votre fil d’actualité, notamment une fonctionnalité permettant de signaler les posts qui ne vous intéressent pas.