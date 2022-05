8 conseils pour améliorer vos stories sur Instagram

Que serait Instagram sans les célèbres Stories ? Lancées pendant l’été 2016, les « histoires Instagram » ont connu un succès auquel personne ne s’attendait, à tel point qu’aujourd’hui plus de 500 millions d’internautes les utilisent quotidiennement !

C’est un fait, les Stories sont l’un des meilleurs moyens de captiver son public sur Instagram. D’ailleurs, vous aussi vous publiez des stories. Bon, elles n’ont pas le succès que vous espériez, mais c’est comme ça quand on n’est pas célèbre, non ?

FAUX ! Vous aussi vous pouvez publier des stories captivantes !

Nous vous donnons ici toute une série de conseils à suivre pour améliorer vos stories Instagram et enthousiasmer tous vos followers.

1. Pensez au scénario

L’erreur la plus fréquente des stories Instagram qui ne fonctionnent pas ? Une succession d’images sans queue ni tête !

N’oubliez pas que « Story » signifie « Histoire », et que c’est bien le principe : vous devez raconter une histoire avec des images.

Voici LE truc le plus important pour rendre vos stories Instagram plus intéressantes : pensez au story-board avant même de commencer à créer votre design !

Il n’est évidemment nul besoin de venir avec un scénario digne de Game of Thrones, et le but n’est pas de passer des heures à réfléchir à votre histoire. Mais en ayant une idée du message que vous voulez transmettre, vos chances d’arriver à construire une story qui plaira augmentent considérablement.

2. Ne débordez pas de l’écran

Comme pour le coloriage, il est conseillé de rester à l’intérieur des lignes ! Sinon, votre dessin ne ressemble plus à rien…

Bien sûr, les dimensions d’une story Instagram sont de 1080 x 1920 pixels. Tout le monde le sait, et tout le monde respecte ces dimensions…

Oui mais… vous avez remarqué que le haut de l’écran est occupé par votre nom de profil, et le bas par les interactions ? Mieux vaut donc éviter d’y placer des éléments importants !

Pour que votre story soit bien centrée, il est recommandé de laisser 250 pixels en haut ET en bas, soit une dimension de 1080 x 1420 pixels.

Et tout d’un coup, votre story est bien plus plaisante, vous trouvez pas ?

Ces deux premiers conseils sont des basiques des stories Instagram, et il est possible que certains d’entre vous les connaissent déjà.

Il nous faut ensuite nous pencher sur les détails plus techniques concernant le design à proprement dit de votre histoire : le genre de détails qui font la différence entre un compte à 500 followers et un compte à 50 000 followers…

3. Travaillez le visuel de votre story

Si vous pensez que les meilleures Stories Instagram ne sont qu’une simple collection d’images, vous vous trompez lourdement… Il est important d’éditer ces images, et de les travailler de manière à rendre l’ensemble plus attirant.

Vous pouvez utiliser les options intégrées dans l’application, mais pour créer de meilleures stories Instagram, il est conseillé d’utiliser un logiciel spécifique (gratuit tant qu’à faire).

4. Adoptez un style propre et unique

Pour créer votre image de marque, vous devez avoir votre propre style, ce qui implique que toutes vos stories doivent être sur le même modèle. Par exemple :

Avoir toujours la même police

Utiliser les GIFs

Préférer un certain type de filtres

Rester dans le même schéma de couleurs

Les possibilités sont illimitées, ce qui est important c’est de rester constant dans le temps. Pour y arriver, rien de tel que de se créer un guide pour éviter d’avoir à rechercher à chaque fois les options que vous aviez choisies auparavant.

5. Mélangez les supports visuels

Si Instagram vous permet d’utiliser des dessins, des photos, des images, des vidéos, des textes… c’est pour rendre votre story plus intéressante !

S’il n’est pas nécessaire d’intégrer tous les supports différents dans chaque Story, il est fortement recommandé de varier au maximum, pour une Story plus dynamique et engageante.

Au fait, si vous n’êtes pas doué en photographie et que celles que vous prenez avec votre Smartphone ne ressemblent à rien, il existe de nombreux sites proposant des photos de super qualité à utiliser gratuitement…

6. Donnez du style à votre texte

Vous connaissez l’importance de l’édition des images et vous passez du temps à les rendre plus jolies. C’est bien, mais pourquoi ne faites-vous pas la même chose avec le texte ?

Ce qui rend votre texte peu attractif, ce n’est pas que vous utilisez une police Arial ou Comic Sans, c’est que vous le laissez brut !

Voici quelques effets qui changent tout :

Le texte ombré, qui donne un effet 3D fort agréable et facilite la lecture.

L’effet arc-en-ciel, qui permet d’avoir un texte en dégradé aux couleurs de l’arc-en-ciel. Succès garanti !

L’effet ombré, une variante de l’arc en ciel, mais avec des dégradés de gris.

7. Pensez au fond d’écran

L’image d’arrière-plan, c’est ce que personne ne remarque mais qui fait toute la différence.

Tapez un texte sur un fond monochrome, puis le même texte sur une image d’arrière-plan discrète et dans le même schéma de couleur que le fond uni… Vous voyez la différence ? Le deuxième texte est bien plus agréable à lire, non ?

Pour créer ces fonds d’écrans dans un schéma de couleur, il suffit de choisir n’importe quelle photo, et d’y appliquer un filtre coloré translucide.

Un jeu d’enfant si vous avez le bon logiciel.

8. Faites bon usage des stickers et des GIFs

Ces stickers et GIFs (images animées) sont absolument géniaux pour donner de la vie à votre story Instagram !

Mais, comme pour tout, il faut savoir les utiliser avec modération…

Une Story sans aucun sticker et GIF a de bonnes chances d’être « triste ».

Une Story saturée de stickers sera sûrement ignorée par vos followers.

En somme : pensez bien à ajouter des stickers, mais n’en abusez pas !

Ces 8 conseils vous permettront de créer des Stories Instagram engageantes et qui attirent du monde. Préparez-vous à voir votre nombre de followers augmenter dans les semaines qui viennent !