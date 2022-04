Deezer : introduction en bourse prévue cet été

Deezer, le concurrent français de Spotify, va enfin faire son introduction à la bourse de Paris fin juillet. À en croire les dires du Wall Street Journal, l’introduction va se faire via le SPAC I2PO, lancé en 2021 par la famille Pinault, Matthieu Pigasse et Iris Knobloch.

Pour rappel, le SPAC est une société créée uniquement pour lever des fonds et entrer sur une place boursière. Récemment, Deezer et I2PO ont conclu un accord dans le but de coter en Bourse la plateforme de streaming musical.

Pour s’introduire en Bourse, Deezer doit fusionner avec I2PO. Les médias indiquent que la fusion se ferait « fin juillet ».

Les deux entités prévoient un chiffre d’affaires d’environ un milliard d’euros d’ici 2025, sachant que la plateforme en a fait 400 millions d’euros en 2021.

Pour l’instant, le partenariat n’est pas encore conclu. Le rapprochement doit se faire « sous réserve notamment de l’approbation de l’ensemble génération des actionnaires d’I2PO et de l’assemblée générale des actionnaires de Deezer », prévues fin juin ou début juillet.

Rappelons que Deezer est disponible dans plus de 180 pays et compte plus de 10 millions d’abonnés payants. Spotify, loin devant, en compte 406 millions, dont 180 abonnés payants à la formule « Premium ».