YouTube : la fonction Image dans l’image (Picture in Picture) arrive sur iOS 15 !

Après une longue période de test, la prise en charge de la fonction image dans l’image de YouTube pour iOS commencera à être déployée dans les prochains jours. Elle permettra à tous les utilisateurs, y compris les abonnés premium et non premium, de fermer l’application YouTube et de continuer à regarder leur vidéo dans une petite fenêtre contextuelle.

En juin, Google a annoncé que la prise en charge de la fonction picture in picture serait déployée aux États-Unis pour les utilisateurs de l’application YouTube, qu’ils soient premium ou non, mais de nombreuses personnes en dehors du pays ont réussi à la faire fonctionner.

Dimanche, dans une réponse tweetée à un utilisateur ayant des problèmes d’accès à cette fonctionnalité expérimentale, YouTube a déclaré que le mode image dans l’image serait disponible dans “quelques jours” pour les appareils fonctionnant sous iOS 15 et plus.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette fonctionnalité, la fonction picture in picture permet de regarder des vidéos tout en utilisant d’autres applications. Lorsqu’ils regardent une vidéo, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton dédié pour déplacer la vidéo dans une fenêtre plus petite qui flotte au-dessus de l’écran d’accueil ou d’autres applications.

YouTube a prolongé la période de test de cette fonctionnalité à plusieurs reprises afin d’améliorer l’expérience avant un lancement officiel, et il semble maintenant que la société soit presque prête à la lancer.