YouTube : la chaîne de Michou piratée puis supprimée !

Samedi 9 avril, la célèbre youtuber et streamer Michou a annoncé via son compte Twitter @Michoucroute_ que sa chaîne YouTube avait été piratée…

On pouvait lire sur son tweet, accompagné d’une capture d’écran de son compte renommé en “Elon Musk” et sa chaîne en “Tesla [LIVE]” : “Bordel, le retour à la réalité. Je comprends même pas comment c’est possible j’suis hyper secure, je viens de tout changer mais j’peux rien y faire ???? C’est horrible de se dire que tout est entre les mains de quelqu’un d’autre …“

Les pirates ont probablement souhaité profiter de la notoriété de Michou (et de son compté certifié) couplée à celle d’Elon Musk (très actif dans les cryptos) pour pour voler de l’argent aux abonnés. Les hackeurs diffusent généralement une fausse vidéo de Musk en live, accompagnée d’un site promettant de recevoir des Bitcoins gratuits via un giveaway… Il s’agit évidemment d’un scam et vous ne reverrez jamais vos BTC.

L’équipe de YouTube avait rapidement assuré être sur le dossier et enquêter pour débloquer la situation. Malgré cela, la chaîne YouTube de Michou a plus tôt dans la journée été tout bonnement supprimée, sans que le service de streaming ne lui donne de raison…

Depuis plus de 6 heures maintenant, il ne reste donc plus que la chaîne secondaire du youtuber lorsque l’on recherche “Michou” sur YouTube… Affaire à suivre !