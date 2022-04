Epic Games (Fortnite) & LEGO préparent un métavers pour les enfants

Plus tôt cette semaine, LEGO et Epic Games (Fortnite) se sont mis d’accord pour lancer un métavers pour les enfants.

Dans un communiqué de presse publié le 7 mars, les deux firmes indiquent que leurs équipes travaillent sur un monde virtuel à destination des plus petits. Le métavers permettra aux enfants de jouer sur une plateforme sécurisée, ajoutent-elles.

Pour le moment, les deux entreprises n’ont pas encore dévoilé la forme de leur futur métavers. Mais elles ne cessent d’insister sur la sûreté de cette future plateforme.

LEGO et Epic Games souhaitent créer un métavers « amusant et divertissant » pour offrir aux enfants « des possibilités de jeu étonnantes dans un espace sûr et positif », expliquent les deux sociétés dans leur communiqué de presse.

Les équipes de LEGO et d’Epic Games vont travailler ensemble pour développer un métavers qui protégera également les données personnelles des enfants. D’ailleurs, leurs parents auront accès à tous les outils nécessaires pour contrôler l’expérience numérique de leurs petits.

« Nous avons comme responsabilité de créer un endroit sûr, inspirant et bénéfique pour tous. De la même manière que nous protégeons les droits des enfants à des jeux physiques sûrs depuis des générations, nous nous engageons à faire de même pour les jeux numériques », indique Niels B Christiansen, le patron de LEGO.