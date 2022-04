Tap to Pay sur l’iPhone : Apple ajoute un nouveau partenaire avant son lancement

En février, Apple a annoncé la fonctionnalité “Tap to Pay on iPhone”, conçue pour permettre aux iPhone compatibles d’accepter les paiements via Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques, sans matériel supplémentaire.

Lorsqu’Apple a présenté Tap to Pay pour la première fois, Stripe a été annoncé comme le seul partenaire, mais la firme de Cupertino a élargi son scope cette semaine pour y inclure un autre partenaire, Adyen. Cette société néerlandaise de traitement des paiements a annoncé ce partenariat dans un communiqué de presse, et a déclaré qu’elle prévoyait de travailler avec Apple pour offrir Tap to Pay sur iPhone à ses clients américains plus tard cette année.

Adyen travaillera avec des entreprises clientes et des plates-formes commerciales telles que Lightspeed Commerce et NewStore, augmentant ainsi le nombre d’entreprises qui pourront profiter de Tap to Pay.

Tap to Pay sur iPhone est destiné à concurrencer les solutions de paiement existantes sur iPhone pour les commerçants, telles que Square. Elle permettra aux petites entreprises d’accepter les paiements sans contact NFC via les applications iOS prises en charge avec un iPhone XS ou plus récent. Lors du passage en caisse, le commerçant demandera au client de présenter son propre iPhone, son Apple Watch, son portefeuille numérique ou sa carte sans contact à l’iPhone du commerçant pour effectuer un paiement rapidement et facilement.

La nouvelle fonctionnalité de paiement devrait faire ses débuts aux États-Unis dans le courant de l’année, et bien qu’Apple n’ait pas encore fourni de date de sortie concrète, le fait que de nouveaux partenaires soient ajoutés suggère que nous pourrions assister à un lancement dans un avenir assez proche.