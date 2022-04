WWDC22 : les développeurs peuvent participer au Swift Student Challenge

Du lundi 6 juin au vendredi 10 juin, Apple organisera la WWDC22. Plusieurs événements sont prévus, notamment le Swift Student Challenge. Cette année, ce dernier est également ouvert aux développeurs.

Le Swift Student Challenge est un concours qui récompense la meilleure application développée avec Swift Playgrounds, la plateforme de la Pomme. Le gagnant remportera un an d’abonnement à l’Apple Developer Program.

Pour participer à ce challenge, il faut avoir un compte développeur chez Apple et être âgé d’au moins seize ans. De plus, le participant doit justifier son statut d’étudiant. Les thématiques acceptées sont : les services, les jeux, la santé et l’éducation. Rappelons que les inscriptions fermeront le 25 avril.

Pour désigner le vainqueur du concours, les juges évalueront deux points, qui sont la « créativité » derrière le projet et la « technique » utilisée par le participant.

Pour former les étudiants au développement, la firme de Cupertino lance plusieurs initiatives. Elle met à leur disposition plusieurs livres à lire sur leur iPhone. Par ailleurs, Apple a lancé plusieurs incubateurs dans plusieurs villes à travers le globe, sans oublier l’Entrepreneur Camp.

Notons que Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, a également lancé sa propre école appelée Woz U au pays de l’Oncle Sam.