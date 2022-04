AirPods Pro 2 : sortie prévue fin 2022 ?

D’après les dires de l’analyste Ming-Chi Kuo, le lancement des AirPods Pro 2 serait prévu pour la fin de l’année.

L’analyste chinois explique que la deuxième génération des AirPods Pro serait disponible au cours du second semestre de l’année en cours, sans donner plus de détails.

Pour rappel, les écouteurs sans fil ont été lancés dans leur version initiale en 2019. Depuis, les fans de la Pomme attendent un nouveau modèle avec impatience…

Par ailleurs, Kuo indique que les ventes des AirPods 3, sortis il y a moins d’un an, sont loin des objectifs définis par la firme de Cupertino.

L’homme explique que les AirPods Pro 2 embarqueraient plusieurs fonctionnalités nouvelles, aussi bien sur les écouteurs sans fil que sur le boîtier. Ce dernier pourrait émettre un son quand l’utilisateur ne trouve pas la boîte.

De plus, l’analyste indique que le boîtier de la deuxième génération des AirPods Pro devrait avoir la même résistance à l’eau que les AirPods 3. Les écouteurs seraient encore plus petits et les AirPods pourraient dire au revoir à leur iconique tige. Si cette dernière information se confirme, ils ressembleraient à des Beats Studio Buds.

Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Apple n’a dévoilé aucune information au sujet des prochains AirPods Pro 2, du moins pour le moment.