Le HomePod mini d’Apple disponible en Belgique, Suisse & aux Pays-Bas

Comme annoncé plus tôt ce mois-ci (sans toutefois donner de date précise), Apple vient de commencer à prendre des commandes pour le HomePod mini en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.

Pour rappel, l’enceinte avait obtenu la prise en charge des langues parlées dans ces pays dans le cadre d’une mise à jour logicielle publiée en décembre l’année dernière.

Les clients en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse peuvent donc dès à présent commander un HomePod mini sur les boutiques en ligne d’Apple de leur pays respectif. Les délais de livraison varient d’un jour à cinq jours ouvrables à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Comme dans les autres pays, le HomePod mini est disponible en cinq couleurs : le blanc, le gris sidéral, le jaune, l’orange et le bleu. La petite enceinte compatible avec Siri est dotée d’un câble d’alimentation tissé et est livrée avec un adaptateur d’alimentation USB-C 20W.

Le HomePod mini a d’abord été lancé en octobre 2020 aux États-Unis, et l’enceinte est également disponible en Australie, au Canada, en Chine, à Hong Kong, au Japon, à Taïwan, en Autriche, en France, en Allemagne, en Inde, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. L’enceinte devrait également être lancée en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande plus tard cette année.