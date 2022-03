PlayStation rachète Haven Entertainment Studios Inc.

PlayStation vient de racheter Haven Entertainment Studios Inc., un studio qui développe plusieurs jeux pour la console PS5.

2022 est l’année de l’industrie du jeu vidéo par excellence. Les géants du marché ne cessent de se développer en acquérant de nouveaux studios. Take Two a déboursé 12 milliards de dollars pour racheter Zynga. Microsoft a mis 69 milliards de dollars sur la table pour acquérir Activision Blizzard et Sony 4 milliards de dollars pour racheter Bungie.

Aujourd’hui, PlayStation annonce l’acquisition de Haven Entertainment Studios, un studio créé par Jade Raymond. Rappelons que Sony a déjà racheté plusieurs studios, dont Naughty Dog, Santa Monica Studios, Sucker Punch, Insomniac Games, Bungie, etc.

« Chez Haven, nous avons établi une culture basée sur la gentillesse, la flexibilité et le courage de laisser libre cours à sa créativité. Notre première franchise pour PlayStation est sur le point d’offrir une expérience multijoueur AAA avec un monde en constante évolution centré sur la liberté, la passion et l’entrain afin de divertir les joueurs pendant des années. Aujourd’hui, l’équipe Haven entame une nouvelle étape de son aventure en rejoignant la famille PlayStation Studios », explique Raymonds.

Notons que le patron de Sony avait déjà indiqué que les rachats ne vont pas s’arrêter pour PlayStation. Plusieurs autres studios sont déjà dans le viseur de la firme japonaise.