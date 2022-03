Emmanuel Macron veut lancer un métavers européen

Lors d’un discours à Aubervilliers, Emmanuel Macron, l’actuel Président de la République, a annoncé sa volonté de lancer un métavers européen.

Pour ne pas dépendre des géants de la tech, à savoir les GAFAM, Macron invite les Européens à lancer leur propre métavers. Pour lui, il s’agit d’un « sujet absolument essentiel » dans le débat politique en Europe.

Selon l’actuel Président du pays, le vieux continent devrait avoir son métavers, contrôlé par ses propres établissements. Certes, Emmanuel Macron ne n’est pas attardé sur les précisions, mais cet univers virtuel l’intéresse énormément.

Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’un vrai projet ou juste d’une déclaration faite dans le cadre de sa campagne électorale. Quoi qu’il en soit, le métavers est un sujet qui pourrait intéresser les états Européens.

Ces derniers mois, le métavers a fait couler beaucoup d’encre. Les géants de la tech s’y intéressent, et ce n’est pas pour rien. Il y a quelques mois, Mark Zuckerberg a annoncé que ses équipes étaient en train de développer un monde virtuel. Le patron de Meta a alloué un gros budget pour le mettre en place et a prévu d’embaucher plus de 10 000 personnes pour constituer la team chargée du projet.

À noter que le métavers fait également partie du programme électoral d’Anne Hidalgo.