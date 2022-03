Studio Display : le nouvel écran 5K de 27 pouces d’Apple

La marque à la pomme a présenté mardi soir lors d’une keynote événement un tout nouvel écran, qui pourrait marcher de paire avec un Mac mini ou mieux, un Mac Studio, révélé hier. C’est le Studio Display, un tout nouvel écran qui fonctionne avec tous les Mac. Cet écran aux bords ultra fin et en aluminium mesure 27 pouces, est de définition 5K avec plus de 14,7 millions de pixels et peut être incliné jusqu’à 30 degrés.

Il propose une luminosité de 600 nits, une gamme de couleurs P3 et une prise en charge de plus d’un milliard de couleurs. Le système True Tone ajuste automatiquement la température des couleurs de l’écran pour s’adapter à l’environnement, offrant une expérience visuelle plus naturelle. Son écran promet aussi un revêtement anti-reflet.

A13 Bionic, à partir de 1749 euros

Le Studio Display intègre aussi une puce A13 Bionic, et une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l’arrière, on retrouve trois ports USB-C qui offrent une vitesse de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s.

Le Studio Display est proposé aujourd’hui à la précommande sur l’Apple Store en ligne. La disponibilité se fera le 18 mars. Le prix est de 1 749 euros pour le modèle de base et 1 999 euros pour le modèle avec verre nano-texturé. À noter que le modèle avec support à inclinaison réglage est au prix de 1 749 euros, celui avec inclinaison et hauteur variables est à 2 209 euros, et le modèle avec le kit de montage VESA est à 1 749 euros.