L’iPhone SE 3 dispose de 4 Go de RAM

Apple a dévoilé cette semaine un iPhone SE de troisième génération, dont les principales nouveautés sont une puce A15, la prise en charge de la 5G, une plus grande autonomie, des améliorations au niveau de l’appareil photo et un verre plus résistant. Bien que cela n’ait pas été annoncé par Apple, le nouvel iPhone SE 3 dispose également de plus de mémoire vive.

Avec l’aide du développeur Moritz Sternemann, MacRumors a confirmé que l’iPhone SE de troisième génération dispose de 4 Go de RAM, contre 3 Go pour le modèle précédent. Cette information provient des chaînes de caractères de la version Xcode 13.3 Release Candidate qu’Apple a publiée à la suite de son événement “Peek Performance” de mardi.

Le même type de code a révélé avec précision la quantité de RAM dans plusieurs générations d’iPhone et d’iPad. Par exemple, on a su que l’iPad mini de sixième génération dispose également de 4 Go de RAM supplémentaires.

Les applications de montage photo et vidéo peuvent nécessiter une grande quantité de RAM. Cette mémoire vive supplémentaire peut également permettre à davantage d’applications et de pages chargées dans Safari de rester actives en arrière-plan, par exemple.

Le nouvel iPhone SE sera disponible en précommande à partir de vendredi 11 mars, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni et dans plus de 30 autres pays et régions. Les livraisons aux clients et la disponibilité en magasin commenceront le vendredi 18 mars.