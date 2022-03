Le Mac Studio, ordinateur surpuissant d’Apple, se dévoile

Vous n’êtes pas sans savoir qu’Apple a tenu une keynote hier soir, qui fut riche en annonce. La marque à la pomme a, en sus d’avoir dévoilé l’iPad Air 5 et un iPhone SE 3, révélé son fameux Mac Studio. Il s’agit tout simplement d’une nouvelle gamme d’ordinateurs chez le fabricant, et elle constitue le mariage parfait entre le Mac mini et le Mac Pro.

Le Mac Studio, tout en aluminium extrudé, mesure 9,4 cm de hauteur et tient sous la plupart des moniteurs. L’ordinateur présente un système à double ventilation unique, qui lui permet d’être totalement silencieuse, selon les dires d’Apple.

M1 Max ou M1 Ultra

Le Mac Studio aura droit à une puce M1 Max, qui promet notamment des performances CPU jusqu’à 2,5x plus rapides que l’iMac 27 pouces “le plus véloce “avec processeur 10 cœurs, des performances CPU jusqu’à 2x plus rapides que le Mac Pro avec processeur Xeon 16 cœurs, des performances graphiques jusqu’à 3,4x plus rapides que l’iMac 27 pouces et plus de 3x plus rapides que le Mac Pro et un transcodage vidéo jusqu’à 7,5x plus rapide que l’iMac 27 pouces et jusqu’à 3,7x plus rapide que le Mac Pro 16 cœurs.

Un modèle avec une puce M1 Ultra, encore plus puissante, est également prévu. D’autre part, l’ordinateur peut avoir jusqu’à 64 Go de RAM avec le modèle M1 Max et jusqu’à 128 Go avec le modèle M1 Ultra. De plus, le stockage du Mac Studio offre des performances pouvant atteindre 7,4 Go/s et jusqu’à 8 To de stockage.

Le Mac Studio est disponible dès aujourd’hui en précommande sur l’Apple Store en ligne. La disponibilité se fera le 18 mars. Le modèle de base avec la puce M1 Max, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 2 299 euros. Pour le modèle de base avec la puce M1 Ultra, 64 Go de RAM et 1 To de stockage, le prix est 4 599 euros. En prenant la plus grosse configuration (M1 Ultra, GPU 64 cœurs, 128 Go de RAM, 8 To de stockage), on grimpe à 9 199 euros.