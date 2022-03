iPhone SE 3 : tout savoir sur le nouveau smartphone d’Apple

Apple a tenu une keynote événement hier soir, lors de laquelle a été annoncé un nouvel iPhone. Ou plutôt, la nouvelle itération de l’iPhone SE, le troisième du nom. La plupart des fuites relayées ont ainsi été confirmées. Le design de l’iPhone SE 3 reste donc le même, et ne change pas d’un pouce : son écran en fait d’ailleurs 4,7. Ce dernier disposera toutefois du verre renforcé disponible sur les iPhone 13.

iPhone SE 3 : Touch ID et 100% recyclable

L’iPhone SE 3 aura droit au Touch ID, comme d’habitude, mais surtout au puissant processeur A15 compatible 5G. Niveau capteur photo, on retrouve 12 mégapixels avec le support de Deep Fusion, du smart HDR, la certification IP67 et donc une résistance à l’eau, et surtout de nouveaux coloris (minuit, lumière stellaire et rouge).

La marque à la pomme a également fait savoir que l’iPhone SE 3 aura droit à toute une batterie de mesures écologiques. Son empreinte carbone serait quasi-nulle, et le téléphone serait en outre 100% recyclable, en plus d’avoir des éléments recyclés. L’iPhone SE débute à 529 euros et les précommandes sont ouvertes dès ce vendredi. Le SE sera disponible à la vente le 18 mars.