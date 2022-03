Apple annonce l’iPad Air 5, avec un processeur M1

L’iPad Air se dote d’une nouvelle version ! La marque à la pomme, lors d’une keynote événement tenu hier soir, a annoncé son fameux iPad Air 5, qui devrait offrir un rapport qualité prix défiant toute concurrence. La cinquième version de l’iPad Air troquera ainsi son processeur Ax contre la surpuissante puce M1, qui lui permet d’augmenter ses performances de 60% par rapport à la génération antérieure.

iPad Air 5 : à partir de 599 dollars

L’iPad Air 5 est compatible avec le réseau 5G selon le modèle, ainsi qu’avec le stylet Apple Pencil 2, très utile pour toutes les tâches graphiques notamment. Elle aura droit à un port USB-C, deux fois plus rapide cette fois-ci. Le capteur photo est de 12 mégapixels, et il pourra suivre l’utilisateur lors d’un chat vidéo, une fonction déjà disponible sur les iPad Pro.

Cinq coloris seront également proposés pour cet iPad de folie : gris sidéral, lumière stellaire, rose, violet et bleu. L’iPad Air 5 débute à 599 dollars (64 et 256 Go de stockage). Les précommandes démarrent ce vendredi et la disponibilité est fixée au 18 mars. Bref, Apple frappe une nouvelle fois très fort avec ce nouvel iPad très prometteur et assez peu cher compte tenu des performances promises…