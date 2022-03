Google Chrome désormais plus rapide que Safari d’après Speedometer 2.0

Google a annoncé aujourd’hui que les mises à jour apportées au navigateur Chrome ont amélioré les performances sur les Mac d’Apple, Google Chrome obtenant un score supérieur à 300 sur le benchmark Speedometer qui évalue la vitesse d’un navigateur.



Dans un article publié sur le blog Chromium, Google explique les améliorations technologiques apportées au cours des derniers mois pour faire de Chrome le “navigateur le plus rapide possible“. Google indique que dans la version M99 de Chrome, qui est la plus récente, la firme a pu augmenter “substantiellement” la vitesse du navigateur sur toutes les principales plateformes.

“En nous appuyant sur les nombreux changements apportés aux performances au cours de l’année dernière, nous avons activé ThinLTO dans M99, une technique d’optimisation du build qui donne la priorité au code axé sur la vitesse du navigateur. Le résultat ? Une augmentation supplémentaire de la vitesse générale qui rend Chrome 7 % plus rapide que Safari.”, peut-on lire.

Depuis le lancement de Chrome pour les Mac M1 fin 2020, les optimisations ont rendu le navigateur 43% plus rapide en 15 mois. Selon Google, Chrome est maintenant 15% plus rapide que Safari en ce qui concerne les performances graphiques, et la société affirme qu’elle continuera à investir dans des fonctionnalités innovantes qui “poussent les performances de Chrome“.