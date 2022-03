MWC 2022 : Huawei s’attaque aux Mac avec ses MateBook

Lors du salon MWC 2022 de Barcelone, Huawei a en profité pour lever le voile sur ses MateBook. La marque s’attaque aux Mac d’Apple avec des ordinateurs haut de gamme.

Le MateBook X Pro est le modèle le plus performant. D’après les informations dévoilées par Huawei, le PC a tout pour plaire. L’ordinateur portable ultra-fin embarque un écran de 14,2 pouces, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et un digitizer multitouch à 10 points.

Le MateBook X Pro embarque 16 Go de RAM LPDDR4X, 6 haut-parleurs Huawei Sound… et un écran qui prend en charge une luminosité maximale de 500 nits et un taux de contraste de 1500:1.

Huawei a également présenté un MateStation X, un ordinateur de bureau doté d’un écran tactile 4K+ de 28,2 pouces qui prend en charge 98% de l’espace colorimétrique P3.

Le MateStation X est un ordinateur de bureau tout-en-un qui pourrait concurrencer les iMac de la Pomme.

Par ailleurs, la marque a une nouvelle fonctionnalité connectée intelligente baptisée « Super Device ». Il s’agit d’un concept qui facilite la connexion et le partage de fichiers entre les appareils et objets connectés de Huawei.

Pour l’instant, la marque chinoise n’a pas encore dévoilé la date de mise sur le marché des MateBook. Ils seraient disponibles d’ici la fin du premier trimestre 2022.