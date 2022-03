￼TikTok autorise désormais des vidéos de 10 minutes￼

TikTok se positionne désormais en tant que concurrent direct de Youtube ! Le réseau social venu de Chine a décidé d’augmenter la durée maximum de ses vidéos, la passant ainsi à dix minutes, rien que ça. En juillet déjà, TikTok était passé d’une minute à trois minutes maximum.

Des vidéos au format vertical

« Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience de TikTok », a déclaré un porte-parole du réseau social. « L’année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok. Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à déployer la possibilité de mettre en ligne des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, libérera encore plus de possibilités créatives pour nos créateurs du monde entier ».

Des utilisateurs ont déjà reçu une notification les informant du changement de durée. En bref, TikTok concurrence désormais Youtube, mais avec une différence de taille : les vidéos sont toutes au format vertical, ce qui pourrait apporter de bien belles nouveautés.