Samsung dévoile ses Galaxy Book2

Samsung vient d’annoncer quatre Galaxy Book2 et revient en force sur le marché des PC en Europe.

Pour le moment, le géant de Séoul n’a pas encore annoncé les tarifs des quatre modèles, mais on sait qu’ils seront disponibles à partir du 1er avril prochain. D’ailleurs, les premiers clients recevront gratuitement une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro. L’offre s’achèvera le 15 mai.

Les Galaxy Book2 Pro 360 sont équipés d’un écran tactile de 13,3 ou 15,6 pouces, selon le modèle choisi. Ils embarqueront un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go.

Le Galaxy Book2 360 embarque un écran de 13,3 pouces, un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Pour les Galaxy Book2 Pro, les clients auront le choix entre deux modèles. Le premier est équipé d’un écran de 13,3 pouces et le second d’un écran de 15,6 pouces. Ce dernier est doté d’un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le premier n’est équipé “que” d’un processeur i5, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Pour les Galaxy Book2, les trois modèles sont équipés d’un écran de 15,3 pouces avec les configurations suivantes au choix :

Intel Core i7, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage