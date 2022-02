Xbox Series X/S : le bouton de partage de la manette va pouvoir être “remappé”

Microsoft va bientôt permettre aux propriétaires de Xbox Series X / S de personnaliser entièrement le bouton Share de leurs manettes. Alors que vous pouvez aujourd’hui utiliser le bouton Xbox Share pour créer des captures d’écran ou des clips de jeu, vous serez bientôt en mesure de l’associer à de nombreuses fonctionnalités Xbox, y compris le contrôle du volume du téléviseur, l’accès à la recherche ou l’activation du mode nuit.

Les testeurs Xbox Insider des Rings Alpha et Skip-Ahead Alpha peuvent maintenant accéder à une nouvelle mise à jour du firmware de la Manette Xbox qui permet la personnalisation du bouton Xbox Share. Vous pouvez alors remapper le bouton, les gestes “maintien”, “appui” et “double appui” permettant les options suivantes :

Ouvrir le guide Xbox

Envoyer un message

Rechercher

Lancer une application ou un jeu

Lire / mettre en pause un média

Augmenter, diminuer ou couper le volume de la télévision

Afficher les succès, les amis ou la party

Accéder aux paramètres rapides

Activer le mode nuit, les filtres de couleur, le Narrateur ou la Loupe

Ces nouvelles options de personnalisation rendent le bouton Xbox Share beaucoup plus utile, notamment parce que le système de partage de clips de jeu et de captures d’écran de Microsoft est toujours incroyablement lent à télécharger et à accéder. Microsoft teste actuellement un nouveau moyen de partager des clips et des captures d’écran via le Web, ce qui devrait améliorer les choses.

Cette nouvelle fonctionnalité du bouton Partager n’est disponible que pour les testeurs pour le moment, mais nous nous attendons à ce qu’elle apparaisse pour tous les propriétaires de Xbox Series X / S dans les mois à venir.