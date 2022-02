Galaxy S22 : “la demande n’a jamais été aussi élevée”, selon Samsung

Du pur marketing, ou une vérité vraie ? Les Galaxy S22 semblent connaître un succès particulier dans tous les pays du monde, et notamment aux États-Unis, si l’on en croit une déclaration de la marque sud-coréenne Samsung.

Des tonnes de précommandes

Auprès de PCMag, Samsung indique effectivement : “Nous sommes reconnaissants de l’engouement et de la réponse à notre nouvelle gamme de Galaxy S22. La demande pour la gamme des Galaxy S22 n’a jamais été aussi élevée et le volume des précommandes a dépassé nos attentes. Nous nous engageons à fournir ces appareils à nos clients le plus tôt possible. Cependant, certains clients peuvent subir des retards en fonction du marché, du modèle et de la couleur. Nous apprécions grandement leur patience et leur compréhension.”

Le constructeur n’a toutefois communiqué aucun chiffre sur le nombre de précommandes pour ses smartphones. Le Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont été annoncés il y a peu pour une sortie le 25 février et le 11 mars. Les tablettes Galaxy Tab S8, elles aussi annoncées la semaine dernière, sont également un succès, toujours selon Samsung, qui a dû suspendre temporairement les précommandes.