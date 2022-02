Battlefield 2042 : EA pointe la responsabilité de son échec sur la sortie d’Halo Infinite

Ou comment se dédouaner de toute responsabilité. Electronic Arts l’assume pourtant : Battlefield 2042, sortis sur consoles et PC en fin d’année dernière, n’a “pas répondu aux attentes”. Aujourd’hui, l’éditeur américain pointe du doigt un autre facteur : la sortie surprise de la bêta d’Halo Infinite en novembre, et du jeu complet quelques semaines plus tard.

Halo Infinite pointé du doigt

Des cadres d’Electronic Arts ont récemment organisé une réunion pour parler du jeu. Selon Xfire, Laura Miele, la directrice des studios d’Electronic Arts, a déclaré que le jeu « n’a pas répondu aux attentes de nos joueurs, et a aussi clairement manqué à nos propres attentes ». Laura Miele a d’abord attribué une partie de la faute aux immenses ambitions du projet, et évidemment au Covid-19, qui a retardé le développement. Mais malgré les bugs et les critiques, elle martèle qu’après la première mise à jour, Battlefield 2042 était un « jeu stable » avec un « accueil critique précoce bon ».

Mais c’est bien Halo Infinite qui est surtout pointé du doigt. Il y a en effet eu des comparaisons entre les deux jeux qui ne jouaient pas en la faveur de Battlefield 2042. Halo Infinite était perçu comme un titre beaucoup plus abouti, selon ses dires. Récemment, une pétition a vu le jour. Des joueurs réclament le remboursement de Battlefield 2042. Cette pétition recense aujourd’hui plus de 200.000 signatures.