Google annonce Chrome OS Flex, un système d’exploitation pour PC et Mac

Google a récemment annoncé Google OS Flex, une nouvelle version de son système d’exploitation à installer sur PC et Mac. Chrome OS n’était pour l’instant disponible que sur les Chromebooks. Chrome OS Flex est possible grâce à CloudReady, un système développé par Neverware, une société rachetée par Google en 2020. Son objectif était de transformer de vieux PC et Mac en Chromebook.

En version bêta

Une première version est d’ores et déjà disponible au téléchargement , mais elle n’est pas encore stable. Chrome OS Flex peut être installé via une clé USB ou via téléchargement. Et tout ça, gratuitement.

Pour l’instant, le Play Store n’est pas disponible, tout comme il n’y a pas le support des applications Android, contrairement à Chrome OS. Les instructions pour installer Chrome OS Flex sont à retrouver sur cette page. La version finale n’arrivera pas avant quelques mois, mais Google ne donne pas une date de sortie précise. Le système d’exploitation fonctionne avec les PC et Mac x86 (processeur Intel ou AMD, mais pas ARM) qui ont une dizaine d’années.