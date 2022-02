ECC : les futurs Mac d’Apple repérés en Europe ?

En mars prochain, Apple devrait organiser une conférence pour présenter plusieurs produits, dont de futurs Mac. Ceux-ci auraient été repérés en Europe via leur enregistrement.

Consomac vient de dévoiler les numéros des prochains Mac approuvés par l’Eurasian Economic Commission (ECC). L’A2681 est l’un des modèles repérés. À en croire les dires du média, il s’agit d’un ordinateur portable. Si l’information se confirme, ce serait le MacBook Pro d’entrée de gamme.

Pour les deux autres modèles, à savoir l’A2615 et l’A2686, ils pourraient être des ordinateurs de bureau. D’après les modèles attendus, on peut penser au nouvel iMac Pro et au Mac Pro revisité avec un processeur Apple.

Si la marque à la Pomme dévoile un MacBook Pro en mars prochain, elle pourrait choisir d’attendre la WWDC de juin pour présenter les 2 autres machines. Par ailleurs, le géant américain pourrait aussi choisir sa keynote de septembre pour sortir de nouveaux Mac.

Quoi qu’il en soit, les analystes indiquent que les prochains Mac ne seraient pas mis en vente immédiatement après leur présentation officielle. Les pénuries de composants en Asie devraient retarder les productions.

Notons que la firme de Cupertino pourrait aussi dévoiler un iPhone SE de troisième génération en mars prochain, ainsi qu’un nouvel iPad Air.