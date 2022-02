Apple lancerait l’iMac Pro Mini-LED en juin

A chaque jour son lot de rumeurs. Apple lancerait son iMac Pro avec un écran Mini-LED au mois de juin prochain, selon l’analyste spécialisé et toujours bien renseigné Ross Young. Il a régulièrement raison au sujet de ses informations. Et qui dit juin dit une présentation officielle à la WWDC. Pour rappel, cette conférence annuelle de la marque à la pomme se concentre sur la partie logicielle des softwares d’Apple.

Présentation lors de la WWDC ?

Cette année, on devrait y retrouver iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16. Apple en profite généralement pour présenter quelques produits, par-ci par-là. Les premières rumeurs évoquaient déjà un lancement au printemps. Si d’autres informations pointaient une sortie en été, cette fois-ci, ce devrait être pour juin.

Ross Young en profite pour indiquer que l’iMac Pro aurait environ 1 000 zones et plus de 4 000 Mini-LED. Le Mini-LED est déjà présent sur l’écran des derniers MacBook Pro en date. Le nouvel ordinateur de bureau aurait aussi le droit à un nouveau design général et aux puces M1 Pro et M1 Max.