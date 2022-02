Intelligence artificielle & musique : Apple rachète AI Music

Récemment, Apple a racheté AI Music, une startup spécialisée dans la génération automatique de bandes-sons. L’année dernière, la firme de Cupertino avait acquis Primephonic, un service de streaming axé sur la musique classique.

Lancée en 2016, AI Music est une startup spécialisée dans la génération de bandes-sons. Ses équipes ont développé une technologie permettant de créer des musiques dynamiques qui changent en fonction des interactions de l’utilisateur, en se basant sur des chansons libres de droits et de l’intelligence artificielle (AI).

À titre d’exemple, la startup permet aux gamers d’écouter une musique qui change selon l’ambiance du jeu et aux sportifs de se motiver avec une chanson qui s’adapte à l’intensité de leur activité physique.

Pour le moment, Apple n’a pas dévoilé le montant du rachat. De plus, le futur des équipes d’AI Music est inconnu. On ne sait pas si Tim Cook les intégrera au sein de son groupe, ou non. À noter que la startup était composée de 12 employés.

La Pomme devrait probablement intégrer la technologie développée par AI Music à ses différents services, notamment aux playlists de Fitness + et d’Apple Music. On pourrait aussi la voir sur Garageband et Logic. À noter que c’est le premier rachat d’Apple en 2022.