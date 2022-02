Tap to Pay : l’iPhone va devenir un terminal de paiement pour les commerçants

Une petite révolution à venir ? Apple vient d’annoncer la fonction Tap to Pay sur ses iPhone. Cette nouveauté permettra au téléphone de devenir un véritable terminal de paiement pour les commerçants. Ce sera disponible dans le courant de l’année 2022, comme l’avait déjà dévoilé une récente fuite. Avec ce dispositif, les commerçants pourront donc utiliser un iPhone comme terminal de paiement pour toutes leurs transactions.

L’iPhone acceptera ainsi les paiements avec Apple Pay, mais aussi avec les cartes bancaires grâce au sans contact et d’autres portefeuilles numériques. Le Bitcoin, à terme, n’est donc peut-être pas exclure… Stripe sera la première plateforme de paiement compatible, ainsi que l’application Shopify Point of Sale ce printemps.

Grâce à la puce NFC

Les commerçants n’auront qu’à disposer d’une application iOS sur un iPhone XS ou un modèle ultérieur. Ils n’auront qu’à utiliser la puce NFC de leur smartphone pour recevoir le paiement. Pratiquement toutes les entreprises, grandes ou petites, pourront autoriser leurs clients à utiliser la nouveauté sur iPhone lors du passage en caisse selon Apple.

« Tap to Pay sur iPhone offrira aux entreprises un moyen sûr, privé et facile d’accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de caisse en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l’iPhone », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple pour Apple Pay. « En collaboration avec les plateformes de paiement, les développeurs d’applications et les réseaux de paiement, nous faisons en sorte qu’il soit plus facile que jamais pour les entreprises de toutes tailles — des autoentrepreneurs aux grands commerçants — d’accepter de manière transparente les paiements sans contact et de continuer à développer leur activité ». Pour le moment, l’iPhone en terminal de paiement avec Tap to Pay ne sera disponible qu’aux États-Unis.