Apple devrait tenir une keynote le 8 mars

Depuis quelques jours, les rumeurs au sujet de la prochaine keynote se multiplient. Récemment, Bloomberg a rapporté qu’Apple pourrait organiser un événement le 8 mars prochain.

La firme de Cupertino devrait donc tenir un Apple Event le 8 mars prochain pour présenter le prochain iPhone SE 3 et un nouvel iPad Air. Elle pourrait aussi dévoiler un nouveau Mac doté d’une puce M1 Pro ou M1 Max.

La marque à la Pomme pourrait aussi en profiter pour sortir la nouvelle mise à jour iOS 15.4 qui est actuellement en version bêta.

Rappelons que cette future mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs, notamment la possibilité de déverrouiller l’iPhone via Face ID tout en portant un masque sur le visage.

Si l’information se confirme, la conférence serait organisée en ligne à en croire les dires de nos confrères de Bloomberg. Au vu de la situation sanitaire aux États-Unis, Apple ne serait pas en mesure de rassembler les journalistes dans un endroit physique.

Notons que l’iPhone SE 3 et le futur iPad Air 5 devraient embarquer un modem 5G et la fameuse puce A15 Bionic. Les analystes indiquent toutefois que tout cela n’est pas sur, surtout que la firme américaine rencontre des retards de productions, en plus de la pénurie des composants.