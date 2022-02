HBO Max arrive dans 15 nouveaux pays européens, mais toujours pas en France

Mais quand HBO Max arrivera-t-il en France ? La plateforme de streaming compte pourtant s’installer toujours un peu plus en Europe, en débarquant dans quinze nouveaux pays le 8 mars prochain. Mais la France n’est pas concernée. Les 15 pays européens qui vont accueillir HBO Max le 8 mars sont la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Moldavie, le Monténégro, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie. Six autres pays vont ajouter à la liste dans le courant de 2022, dont la Grèce et la Turquie.

Des accords qui bloquent tout

En France, malheureusement, c’est OCS qui détient les droits de diffusion des programmes liés à HBO. Et, comme le nom de la plateforme l’indique, HBO Max diffuse des contenus de HBO. L’accord doit donc se terminer avant une quelconque arrivée de HBO Max. Au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, les accords sont avec Sky.

HBO Max a pour ambition d’être disponible dans 190 pays d’ici 2026. « Nous travaillons d’arrache-pied à la préparation d’un lancement potentiel en Asie […] on peut s’attendre à ce que l’Asie du Sud-Est soit probablement le premier marché asiatique sur lequel nous nous lancerons avec HBO Max », a déclaré Johannes Larcher, le responsable du service de streaming à l’international. Le service disposait à la fin 2021 de 73,8 millions d’abonnés.