MediaTek fait de l’ombre à l’A15 d’Apple avec sa puce Dimensity 9000

Début 2022, les constructeurs ont dévoilé leurs nouvelles puces, notamment Qualcomm, Samsung et Meditek. Pour se démarquer des concurrents, la firme taïwanaises a dévoilé le Dimensity 9000, un SoC gravé en 4 nm, ce qui peut mettre de la pression à Apple.

Récemment, Geekbench 5 a réalisé un premier comparatif, en monocoeur et en multicœur. Les résultats ont été publiés par Ice Universe. Parmi les meilleures puces, on note la présence de l’A15 de la firme de Cupertino, sans oublier le Snapdragon 888 de Qualcomm.

Les tests montrent que la puce d’Apple reste la meilleure sur le marché, que ce soit en monocoeur ou en multicœur, avec respectivement 1 750 et 4 885 points, mais la deuxième place est occupée par la Dimensity 9000 de MediaTek.

Au troisième rang, on trouve le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, avec un score de 1 231 en moncooeur et de 3 752 en multicoeur. Pour l’Exynos 2000 de Samsung, le score en monocoeur est de 1 109 points et de 3 534 en multicoeur.

Bien évidemment, les résultats sont à prendre avec des pincettes. Il s’agit de tests de performances brutes. Pour avoir une vision claire, il faut réaliser des tests réels avec la consommation énergétique, la surchauffe, etc.