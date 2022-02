L’iPhone a atteint sa plus forte part de marché en Europe, en 2021

Une fois est devenu coutume : Apple écrase tout sur son passage. L’iPhone est carrément devenu le smartphone le plus incontournable du marché, et tout particulièrement en Europe, un territoire toujours plus disputé.

Oppo et Realme loin derrière

Selon le cabinet spécialisé Counterpoint, qui se charge de dresser tout un tas de statistiques, la part de l’iPhone en pourcentage de parts de marché a d’abord chuté lourdement en début d’année 2021… avant de rebondir très, très fortement jusqu’à la fin de l’année. C’est tout le contraire de Xiaomi. Quant à Oppo et Realme, c’est le calme plat, se plaçant entre 2 et 8% sur l’ensemble de l’année.

L’iPhone a finalement cartonné, puisque sa part de marché moyenne sur l’année est de 26%, la plus haute enregistrée par l’iPhone en Europe. Xiaomi reste derrière en Pdm (20%) tandis que Samsung surplombe la mêlée avec 32%, soit exactement sa part de marché de 2020. Derrière le trio de tête, on retrouve donc Oppo avec 8%, Realme avec 2%, Vivo avec 1%. En bref, jusqu’où va aller Apple ?