Un nouveau iMac Pro arrive, ainsi que plein d’autres produits

Apple va continuer sur sa lancée. Selon le journaliste Mark Gurman du média réputé et toujours bien informé Bloomberg, la marque à la pomme aurait l’intention de relancer le fameux iMac Pro, dans une toute nouvelle itération qui arriverait cette année. Ce nouvel iMac Pro, si l’on en croit les rumeurs bien évidemment, reprendrait des éléments du design de l’iMac M1, mais avec un écran plus grand.

iPhone SE et iPad Air 5 dans l’année

Rappelons que l’iMac M1 dispose d’une dalle de 24 pouces, donc on peut décemment s’attendre cette fois-ci à du 27 pouces avec ce modèle Pro. Pas plus d’informations précises n’ont filtré, mais d’anciennes révélations précisaient que la dalle serait de type Mini-LED avec un affichage ProMotion. Sinon, Apple intégrerait dans son iMac Pro les puces M1 Pro et M1 Max.

D’autres produits arriveraient dans l’année, tel qu’un nouvel iPhone SE 5G, un iPad Air 5 et un nouveau Mac durant le printemps. Les AirPods Pro 2 débarqueraient aussi.