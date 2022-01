Playstation : Sony rachète Bungie, le créateur de Halo, pour 3,6 milliards de dollars

Oh, la réponse de Sony à Microsoft ! Quelques jours seulement après le rachat d’Activision – Blizzard par la firme de Redmond, qui s’est ainsi approprié la mythique licence Call of Duty pour 69 milliards de dollars, au tour de Sony de mettre la main à la poche ! Sony a ainsi annoncé l’acquisition de Bungie, qui s’occupe de la licence Destiny et créateur de… Halo, la plus grande saga de Xbox. Le rachat est tarifé à 3,6 milliards de dollars.

Indépendance créative

Dans le communiqué annonçant le rachat, Bungie explique avoir trouvé en Sony « un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui veut accélérer notre vision de créer des divertissements qui touchent toutes les générations, tout en préservant l’indépendance créative qui bat dans le cœur de Bungie ». Le studio assure que lui et Sony partagent « le rêve de créer et d’encourager des franchises emblématiques qui unissent les amis du monde entier, les familles de toutes les générations et les fans sur de multiples plateformes et supports de divertissement ».

Bungie gardera donc sa créativité et conservera une certaine indépendance… Bien que l’on peut en douter si Microsoft se décider à garder en exclusivité Call of Duty. Bungie avait été acheté par Microsoft en juin 2000, pour le premier Halo. À voir donc s’ils délivreront un jeu de ce calibre très bientôt…