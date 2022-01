Xiaomi annonce quatre Redmi Note 11

À chaque année, de nouveaux smartphones. La marque chinoise Xiaomi vient d’annoncer de tout nouveaux modèles, ses Redmi Note 11, 11S, 11 Pro et 11 Pro 5G.

Des modèles similaires

Le Redmi Note 11 Pro 5G est le modèle le plus haut de gamme, et dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec support de la 5G. L’écran OLED de 6,67 pouces propose un affichage de 120Hz et une définition de 2 400 x 1 080 pixels. On retrouve aussi un appareil photo principal de 108 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le capteur frontal est lui de 16 mégapixels. 6 ou 8 Go de RAM seront disponibles, ainsi que 64 ou 128 Go d’espace de stockage. L’appareil tourne sous MIUI 13 (qui se repose sur Android 11), a un double haut-parleur et le Bluetooth 5.1.

Le Redmi Note 11 Pro est pratiquement identique au premier, sauf qu’il n’a pas la 5G. Le Redmi Note 11 disposera de son processeur Snapdragon 680, un écran OLED plus petit de 6,43 pouces avec un affichage de 90 Hz et une définition de 2 400 x 1 080 pixels. La RAM maximum est de 6 Go. Aussi, le capteur photo principal sera de 50 mégapixels et la charge rapide de 33 W.

Enfin, le Redmi Note 11S a le même écran et la charge rapide de 33 W, mais dispose du processeur Helio G96, d’un capteur photo principal de 108 mégapixels et de la possibilité d’avoir 8 Go de RAM. Pour l’instant, aucun prix en euro n’a été annoncé, ni date de sortie.