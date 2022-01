Pour la première fois depuis 2015, l’iPhone domine en Chine

Plus rien n’arrête la marque à la pomme ! L’iPhone, de façon durable cette fois, a écrasé les ventes de smartphones en Chine, si l’on en croit les dernières données du cabinet spécialisé Counterpoint. Le téléphone américain disposerait d’une part de marché de 23% en Chine sur le quatrième trimestre 2021, soit une hausse de 79% par rapport à l’année dernière. C’est la part de marché la plus haute jamais enregistrée par la firme de Cupertino dans ce pays.

Des iPhone 13 plus disponibles

Apple domine donc désormais le classement des plus gros vendeurs de smartphones en Chine, ce qui n’était pas arrivé depuis 2015. Pour l’analyste Mengmeng Zhang, “les performances exceptionnelles d’Apple ont été obtenues grâce à la combinaison d’une une stratégie tarifaire et des gains de parts de marché sur la base premium de Huawei”.

L’iPhone 13, plus “accessible” que l’iPhone 13 Pro, est très populaires chez les utilisateurs chinois, d’autant qu’Oppo, Vivo et autres connaissent de grandes difficultés d’approvisionnement au niveau des composants de téléphone. Derrière Apple se classent ses concurrents : Vivo dispose de 19% de Pdm, suivi par OPPO (17%), Honor (15%) et Xiaomi (12%). Samsung n’est plus qu’à 4%.