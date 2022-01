Huawei officialise le P50 Pocket, son nouveau smartphone à écran pliable

La marque chinoise revient sur le devant de la scène. Huawei vient effectivement d’officialiser le lancement prochain en Europe, et donc en France, du Huawei P50 Pocket , un smartphone à écran pliable au design étonnant. Concurrent du Galaxy Z Flip 3, le Huawei P50 Pocket, qui mesure 15,2 mm une fois plié, dispose d’un mini écran circulaire situé au dos. Il permet ainsi de se voir pendant les selfies, et affiche aussi des notifications.

Pas de services Google

De face, l’écran principal est un OLED 21:9 de 6,9 pouces au taux de rafraichissement de dalle de 120 Hz. La charnière y sera d’ailleurs totalement invisible. Au sein du smartphone, on retrouve un processeur Snapdragon 888 sans 5G. Le SoC est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles. La batterie culmine à 4000 mAh. Niveau photo, on a un grand-angle de 40 mégapixels (f/1.8), un ultra-grand-angle de 13 mégapixels (f/2.2) et un troisième capteur « ultra-spectre » de 40 mégapixels. Les services Google ne seront pas disponibles sur le smartphone en raison de l’embargo américain.

Le Huawei P50 Pocket sera disponible en deux versions. La première, la Premium Edition avec son coloris en or est déjà proposé à la vente au prix de 1599 euros. Le modèle standard sera lui commercialisé le 1er mars à 1299 euros.