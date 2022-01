Apple développerait sa propre console de jeux vidéo

Le rachat d’Activision par Microsoft a-t-il ouvert la porte des Enfers ? Les GAFAM seraient plus que jamais sur le coup pour se lancer dans le jeu vidéo. Apple ferait évidemment partie des intéressés, puisque la firme de Cupertino serait en train de développer sa propre console, alors qu’il est leader du marché sur les jeux mobiles. C’est le journaliste toujours bien informé Jez Corden qui a évoqué la rumeur, expliquant qu’Apple aurait embauché des ingénieurs Xbox pour fabriquer sa propre machine.

“J’entends depuis un moment qu’Apple recrute des ingénieurs Xbox pour fabriquer sa propre console“, explique-t-il dans un podcast. “J’ai entendu dire depuis des lustres qu’Apple envisageait de créer une console de jeux vidéo. Et je ne sais pas s’il s’agit de VR, un truc métaverse, ou quelque chose comme ça… Je ne sais pas si cela se concrétisera, je ne sais pas non plus s’ils l’ont déjà annulée, parce qu’Apple explore une tonne de choses… Je n’ai pas de sources incroyables à ce sujet, je n’ai pas de documents, je n’ai pas de photos, mais c’est juste quelque chose que j’ai entendu.“

Apple avait déjà créé une console, la Apple Pippin, en 1996. Elle n’a évidemment pas connu le succès. Aujourd’hui, la marque à la pomme, richissime, pourrait vouloir se relancer dans ce marché aux milliards de dollars. Mais d’autres s’y sont cassés les dents : Google a bidé avec son service de streaming Stadia. Amazon, avant le relatif succès récent du jeu de rôle New World, n’arrivait pas à passer la seconde. Apple devra en tout cas se confronter aux mastodontes que sont Tencent, Sony, Nintendo et Microsoft.