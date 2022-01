Les iPhone vendus en France n’ont désormais plus d’écouteurs

Et une mauvaise nouvelle ! Les iPhone vendus en France n’auront plus d’écouteurs dans leur boite, et ce, à compter de ce 24 janvier 2022. C’est la FNAC en premier qui a annoncé la triste nouvelle, dans un message affiché dans ses boutiques. « Nous vous informons que nos constructeurs de smartphones ne sont désormais plus tenus de livrer des écouteurs/kits mains-libres avec leurs smartphones en France », est-il écrit dans le message.

Ce sont d’ailleurs de toutes nouvelles références de smartphones qui sont désormais proposées en boutique, signe de ce changement. Mais Apple n’est pas le seul à s’engouffrer dans la brèche : Xiaomi également a arrêté d’inclure des écouteurs, depuis le 17 janvier dernier.

Le prix, lui, ne change pas

La cause de ce changement drastique : une modification de la loi, tout simplement. La loi imposait jusqu’ici aux constructeurs de proposer un kit mains-libres avec chaque smartphone vendu. Mais la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a tout chamboulé, forçant ainsi les utilisateurs à acheter des écouteurs séparément. Les EarPods filaires coûtent 19 euros en boutique.

N’oublions pas également que l’adaptateur secteur a récemment disparu… Lui est tarifé à 20 euros. En attendant, le prix des téléphones n’a, lui, pas baissé.