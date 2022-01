Apple change sa responsable de la communication, après 8 mois seulement

Une mini-crise au sein de la marque à la pomme ? La responsable de la communication d’Apple, Stella Low, quitte l’entreprise après seulement 8 mois de service. Elle est remplacée par Kristin Huguet Quayle. Dans un communiqué, Apple indique : “Depuis plus de 15 ans, Kristin joue un rôle déterminant dans le partage de l’incroyable innovation et des valeurs fortes d’Apple. Forte d’une expérience extraordinaire et d’un long parcours de leadership fondé sur des principes, Kristin est parfaitement adaptée à son nouveau rôle de superviseur des communications mondiales.“

Kristin Huguet Quayle

Expérimentée

Kristin Huguet Quayle travaille chez la firme californienne depuis 2005, et a toujours officié au sein de l’équipe de communication. Elle s’est notamment occupée de la bataille d’Apple contre le FBI concernant le chiffrement des iPhone.

Avant de rejoindre Apple, Kristin Huguet Quayle a dirigé les relations publiques de Sun Microsystems et a travaillé chez Burson Marsteller. Stella Low était elle chez Apple depuis moins d’un an, ayant été engagée en mai 2021. Pour l’instant, on ne sait pas les raisons de ce départ. Étrange, au bout de huit mois seulement.