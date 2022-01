Amazon annonce Amazon Style, sa première boutique 2.0 de vêtements

Amazon ne cesse de grignoter tous les secteurs possibles et imaginables. Le géant a décidé cette fois de s’aventurer dans les boutiques physiques de vêtements, en annonçant Amazon Style. Ce premier commerce ouvrira durant l’année 2022 à Glendale, dans le comté de Los Angeles aux États-Unis.

De 10 à 400 dollars le vêtement

Amazon Style aura pour objectif de proposer des vêtements à tous budgets, et de toutes marques, de 10 dollars à 400 dollars. Mais ce qui changera par rapport à une boutique classique, c’est l’utilisation de la technologie au sein du magasin. Les portants seront équipés de QR Code à scanner pour connaître les tailles et les couleurs disponibles, les évaluations d’autres clients, etc. Les articles sélectionnés seront ensuite envoyés dans une cabine d’essayage réservée. Des écrans tactiles seront aussi disponibles dans les cabines pour demander d’autres vêtements à essayer aux employés. Il sera possible de payer par le biais de l’application.

Pour l’instant, pas d’informations sur la venue d’Amazon Style en France. Tout dépendra évidemment du succès de la boutique aux États-Unis.