PlayStation : découvrez votre bilan de l’année 2021

Si vous êtes fan de la PlayStation, Sony vous permet de découvrir le bilan de l’année 2021. La marque met à la disposition des joueurs de nombreuses données, notamment le temps passé en ligne sur PlayStation, leurs jeux favoris, le nombre de trophées débloqués, etc.

Pour accéder à toutes les données, cliquez sur ce lien ! N’oubliez pas de vous identifier en précisant votre ID de connexion et mot de passe.

Le bilan contient plusieurs informations :

Le temps de jeu total en 2021

Le nombre de jeux auxquels le joueur a joué

Le temps passé sur les jeux PS4

Le temps passé sur les jeux PS5

La durée d’utilisation du PlayStation VR

Le nombre de trophées débloqués

Le classement des jeux favoris

Si vous êtes abonné au PS Plus, n’oubliez pas de profiter des jeux offerts chaque mois par Sony.

Pour la PS5, les meilleurs jeux de l’année sont Returnal, Deathloop et Ratchet & Clank : Rift Apart. Pour la PS4, les meilleurs titres sont FIFA 2022, Call of Duty : Vanguard et Resident Evil : Village.

Dans les prochains mois, Sony pourrait dévoiler le PlayStation VR 2. La marque sortirait aussi en 2022 plusieurs licences exclusives et légendaires comme God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West.