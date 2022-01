Microsoft rachète Activision-Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft)

C’est un séisme qui a lieu dans le milieu du jeu vidéo. Microsoft, patron de Xbox, rachète l’éditeur Activision-Blizzard, entité massive du gaming, et derrière les très célèbres Call of Duty et World of Warcraft, notamment. C’est le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, sur Twitter, qui a relayé cette rumeur déjà évoquée par le Wall Street Journal, quotidien américain très réputé. Microsoft a confirmé dans un communiqué.

Call of Duty sur le Gamepass ?

Microsoft, qui a déjà racheté Bethesda il y a deux ans, frappe donc un énorme coup dans la fourmilière et pourrait proposer en exclusivité les prochains opus de Call of Duty, Modern Warfare 2, très attendu après la déroute de Battlefield 2042. Mais surtout, le titre pourrait arriver directement sur le Gamepass, ce service d’abonnement à la Netflix. Même cas de figure pour Diablo 4, également attendu par les gamers.

Activision fait face depuis plusieurs mois désormais à de nombreuses accusations d’harcèlement sexuel et de discrimination au sein de ses studios et de son siège. En chute libre, l’éditeur pourrait donc bien accepter de se retrouver sous l’égide de Microsoft. Le géant de Redmond en profitera-t-il pour faire le ménage au sein du groupe ? C’est bien possible.